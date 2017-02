Forza Horizon 3 raggiunge quota 2.5 milioni di unità vendute

ha orgogliosamente annunciato che, ultimo capitolo della serie automobilistica sviluppata da, ha raggiunto quota 2.5 milioni di copie vendute su Xbox One e PC in tutto il mondo. Grazie alla serie diha guadagnato un totale di un miliardo di dollari.

"Sin dall'inizio, Forza ha combinato simulazione di guida, accessibilità e divertimento, e un impressionante livello grafico", le parole di Phil Spencer, leader di Xbox. "Con la serie di Forza, Turn10 (autori di Forza Motorsport) ha creato la più grande community di titoli automobilistici. Non potremmo essere più fieri del loro successo".

Forza Horizon 3 è disponibile per PC e Xbox One. Nonostante la serie continui a registare grandi successi, sia di critica che di mercato, sembrerebbe che Playground Games voglia ora dedicarsi a un nuovo progetto open world non ancora annunciato.