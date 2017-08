Forza Motorsport 5 e Battlefield 3 tra i Games with Gold di settembre

Oggi,ha svelato la lineup deiper il mese di agosto, come al solito comprendente una serie di titoli che potrete scaricare gratuitamente se in possesso di un abbonamento a Xbox Live Gold.

Per quanto riguarda Xbox One, abbiamo gli arrivi di Forza Motorsport 5 (disponibile dall'1 al 31 settembre), apprezzato esponente della serie automobilistica di Turn 10, e Oxenfree (disponibile dal 16 settembre al 15 ottobre).

Gli utenti Xbox 360 potranno invece mettere le mani su Hydro Thunder Hurricane (disponibile dall'1 al 15 settembre), e Battlefield 3 (disponibile dal 16 al 30 settembre). Entrambi i titoli potranno essere scaricati anche su Xbox One, in quanto retrocompatibili con la console.

In testata trovate un video di presentazione per ognuno di questi giochi. Siete soddisfatti della lineup dei Games with Gold di settembre?