Forza Motorsport 7: 22 minuti di gameplay su Xbox One X

, nuovo atteso capitolo della serie automobilistica di, torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay tratto dalla versione Xbox One X del titolo.

Il filmato, caricato dal canale YouTube Gronkh, non manca ovviamente di mostrare diversi dei bolidi con cui potremo sfrecciare nei 32 circuiti presenti all'interno del racing game. La versione Xbox One X qui mostrata, oltre a girare in risoluzione 4K a 60 frame al secondo, farà utilizzo del cube mapping grazie al quale sarà possibile restituire una resa visiva delle auto ancora più autentica e dettagliata.

Forza Motorsport 7 arriverà su PC e Xbox One il 3 ottobre. Recentemente è stato confermato che il titolo avrà una demo pre-release su PC.