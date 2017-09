Forza Motorsport 7: annunciato il DLC Pack "The Fate of the Furious"

Nella giornata di oggi,ha annunciato un nuovo DLC Pack a temaper, il titolo corsistico di Turn10 atteso su PC e Xbox One.

Intitolato "The Fate of the Furious", il contenuto aggiuntivo introdurrà 10 vetture tratte dalla serie cinematografica all'interno del parco auto già presente in Forza Motorsport 7. Il car pack è incluso nelle versioni Deluxe e Ultimate Edition del gioco, ma sarà acquistabile a parte al costo di 9,99 euro a partire dal 3 ottobre.

Rimanendo in tema, Vin Diesel, celebre attore protagonista di tutti gli episodi della serie di Fast & Furious, ha annunciato che una Xbox One S verrà venduta all'asta durante un evento di beneficenza che si terrà il primo ottobre in onore di Paul Walker, attore prematuramente scomparso nel 2013. La manifestazione sarà trasmessa in livestreaming presso il locale Microsoft Lounge a Venice.

Forza Motorsport 7 uscirà il 3 ottobre su PC e Xbox One. La demo del gioco su PC ha denotato alcuni problemi di stuttering.