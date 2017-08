Dopo aver pubblicato i requisiti minimi e raccomandati ha ora annunciato che la versione PC diriceverà una demo gratuita che sarà rilasciata prima del lancio definitivo del gioco, fissato per il 3 ottobre 2017.

Sfortunatamente non sappiamo ancora con precisione quando la demo verrà resa disponibile, né se arriverà su Windows PC e Xbox One in contemporanea. Non ci resta che attendere che Microsoft e Turn 10 possano aggiornarci sulla questione.

Di recente, sono stati svelati i contenuti delle edizioni limitate di Forza Motorsport 7, ed è stato confermato che il gioco supporterà il< su Xbox One X.