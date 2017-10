Forza Motorsport 7: corretti alcuni problemi con la patch del day one

Come segnalato da GamingBolt, la patch del day one diva a correggere diversi piccoli problemi riscontrati dai giocatori con il "sim-cade" sviluppato dai ragazzi di

L'update, quindi, va a risolvere i problemi con le livree delle auto, che non venivano correttamente disposte nelle gare multiplayer online, migliora il frame-rate durante i caricamenti con il G-Sync attivato, e rettifica un problema che non permetteva di visualizzare il giusto numero di FPS durante i benchmark su PC. Vi rimandiamo a questo indirizzo per il changelog completo.

Forza Motorsport 7 è disponibile ora per PC Windows 10 e Xbox One. Qui trovate la nostra Recensione, mentre seguendo questo link potete dare uno sguardo ad un confronto con Gran Turismo Sport.