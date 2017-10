Forza Motorsport 7: la day one patch pesa 50 GB

arriverà domani nei negozi, il lancio del gioco sarà accompagnato da una day one patch del peso di, un corposo update che non si limiterà a risolvere bug e problemi tecnici ma aggiungerà anche nuovi contenuti.

Questa la dichiarazione di Turn10 a riguardo: "tutti i giocatori potranno completare la Forza Driver's Cup senza bisogno di scaricare l'aggiornamento, tuttavia l'update introdurrà nuovi contenuti sbloccabli, tra cui eventi competitivi, obiettivi, ricompense e showcase."

Nel momento in cui scriviamo, l'aggiornamento non è ancora disponibile per il download. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Forza Motorsport 7, disponibile dal 3 ottobre su Xbox One e PC.