Lo YouTuber "Cycu1" ha pubblicato un video che mette a confronto la demo disu Xbox One S e Xbox One X. La versione di prova del gioco è già ottimizzata per la nuova console Microsoft e permette di testare il racing di Turn10 in

Il video mette in evidenza le principali differenze tecniche tra le due versioni, su Xbox One X la demo presenta il supporto per la risoluzione 4K e piccole migliorie grafiche mentre la compatibilità con l'HDR è disponibile anche su Xbox One S (ma non su Xbox One Standard).

La demo di Forza Motorsport 7 è ora disponibile per il download gratuito, la versione completa uscirà il 3 ottobre su Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Windows 10.