Forza Motorsport 7: demo disponibile per il download su Xbox One

E' ora disponibile per il download la demo giocabile di: la versione di prova del racing game dipuò essere scaricata da Xbox Store (compatibile con Xbox One e Xbox One S) mentre arriverà in un secondo momento su PC.

La versione di prova permetterà di partecipare a tre diverse esperienze, guidando una Porsche 911 GT2 RS sul circuito di Dubai, la Mercedes-Benz Tankpool in Italia e la Nissan NISMO GT-R LM sul tracciato del Nürburgring.

Forza Motorsport 7 uscirà il 3 ottobre su Xbox One e PC, il gioco sarà ottimizzato per Xbox One X, la patch sarà pronta in tempo per il lancio della console, previsto per il 7 novembre. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima della campagna e alla video anteprima in 4K.