Forza Motorsport 7: Digital Foundry analizza la demo su Xbox One e PC

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica della demo di, mettendola a confronto su. Le differenze tra la versione Windows 10 e Xbox One X sono pressoché minime, mentre si fanno più marcate tra le due console Microsoft.

Come potete vedere nel filmato che vi abbiamo proposto in cima alla notizia, Turn 10 ha svolto complessivamente un buon lavoro di ottimizzazione, riuscendo a garantire i 60fps fissi su tutte le piattaforme. Naturalmente, dal punto di vista grafico si notano diversi miglioramenti su Xbox One X rispetto a Xbox One, a partire dai 4K nativi di risoluzione

Tra Xbox One X e Windows 10, invece, non ci sono differenze particolarmente evidenti, a parte alcune migliorie che è possibile ottenere sui PC più potenti, come un antialiasing più avanzato. Ricordiamo che Forza Motorsport 7 sarà disponibile su Xbox One e Windows 10 a partire dal 3 ottobre.