Forza Motorsport 7: ecco la lista dei 32 tracciati di gioco

La testata MSPoweruser ha da poco pubblicato la lista completa dei tracciati che saranno presenti in, nuovo titolo racing diche debutterà sunel mese di ottobre.

La lista comprende alcuni dei circuiti preferiti dai fan, come quello della celebre trasmissione Top Gear oltre ai nostrani Monza e Mugello. Ecco dunque tutti gli asfalti pronti per essere calcati dalle oltre 700 vetture presenti all'interno del gioco.

• Alps

• Bathurst

• Brands Hatch

• Catalunya

• Circuit of the Americas

• Daytona

• Dubai

• Hockenheim

• Homestead

• Indianapolis Motor Speedway

• Sonoma Raceway

• Laguna Seca

• Le Mans

• Lime Rock

• Long Beach

• Maple Valley

• Monza

• Mugello

• Nurburgring

• Test Track

• Prague

• Rio

• Road America

• Road Atlanta

• Sebring

• Silverstone

• Spa-Francorchamps

• Suzuka

• Top Gear

• Virginia International Raceway

• Watkins Glen

• Yas Marina

Forza Motorsport 7, grande protagonista della conferenza Xbox lo scorso E3, uscirà il 3 ottobre 2017 su console Xbox One e PC Windows 10. Ricordiamo che il titolo girerà in 4K nativi a 60 fps su Xbox One X, nuova console definita da Microsoft come la "più potente di sempre".