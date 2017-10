Il canale YouTube Cycu1 ha messo a confronto con un nuovo video(in versione Beta), ovvero i rispettivi principali esponenti dei racing game di casa

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, vede in entrambi i casi protagonista una Chevrolet Corvet che sfreccia sul circuito del Brands Hatch. Una buona occasione per osservare le differenze fra i sistemi di guida dei due titoli e di rapportare la loro qualità grafica.

Forza Motorport 7 uscirà domani, 3 ottobre su PC e Xbox One, mentre Gran Turismo Sport è atteso su PlayStation 4 il prossimo 18 ottobre.