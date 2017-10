Forza Motorsport 7 Guida: 8 consigli per iniziare a giocare

è finalmente giunto su, proponendo un'esperienza di guida ancora più profonda e accurata rispetto alle precedenti iterazioni. In questa mini-guida vogliamo darvi 8 consigli utili per iniziare a giocare con il nuovo simulatore targato

Impostate gli aiuti alla guida

Per prima cosa date un'occhiata alle impostazioni di guida, potrete farlo sia dal menù principale o poco prima di una gara. Troverete una schermata con le varie opzioni di assistenza alla guida, come il controllo di trazione, l'ABS o la simulazione dei danni: ognuna di esse sarà accompagnata da una descrizione che ne spiegherà il comportamento.

Come è facile intuire, queste impostazioni influenzeranno il modello di guida e l'esperienza di gioco, quindi vi invitiamo a selezionarle con attenzione. Al contrario dei capitoli precedenti, tuttavia, gareggiare senza aiuti in Forza Motorsport 7 non comporterà nessuna ricompensa extra a fine gara. Tenendo questo a mente, sentitevi liberi di giocare con le impostazioni più adatte a voi, cercando di calibrarle in base alla vostra padronanza del gioco.

Regolate la difficoltà del Drivatar

L'altro settaggio di sfida riguarda il livello di difficoltà del Drivatar. Impostando questo parametro, infatti, modificherete il grado di efficienza degli altri piloti controllati dall'IA, rendendoli più o meno bravi in curva, nelle frenate e così via. Ricordate che il gioco diventerà più difficile man mano che si guideranno vetture più veloci: tenetelo a mente quando imposterete questo settaggio.

Da segnalare, inoltre, che in Forza Motorsport 7 il livello di difficoltà del Drivatar sarà l'unico parametro di sfida a influenzare le ricompense. Più alto sarà questo livello, maggiori saranno i guadagni a fine gara.

Le Auto a trazione integrale sono un buon punto di partenza

Se avete dubbi su quali vetture acquistare, vi consigliamo di iniziare con le auto a trazione integrale (4x4). Pagano qualcosa in termini di velocità, soprattutto in rettilineo, ma quando si parla di manovrabilità non sono seconde a nessuno. Nelle prime competizioni, in particolare, potreste affidarvi alla loro stabilità in pista per vincere le gare senza troppi grattacapi.

Dato che sono più semplici da guidare rispetto alle altre vetture, le auto a trazione integrale rimangono indubbiamente la scelta più appropriata per i giocatori meno esperti, ma anche per tutti coloro che vogliono imparare i tracciati in ogni loro aspetto.

Privilegiate uno stile di guida pulito

Data la sua natura simulativa, Forza Motorsport 7 non fa nessun sconto quando si parla di danni alle vetture, nemmeno se si decide di impostare tutti gli aiuti alla guida. Nel peggiore dei casi, gli urti potranno danneggiare la vostra auto al punto da renderla inutilizzabile. Nel caso migliore, una guida sporca avrebbe un effetto negativo sui vostri tempi e sulle prestazioni in pista.

Se ci tenete a competere davvero, vi invitiamo a guidare con metodo e con pazienza, riducendo al minimo il contatto con le altre vetture. E cosa ancora più importante, una guida pulita vi darà maggiori soddisfazioni al termine di ogni gara.

Usate il credito virtuale per le Casse Premio

A una prima occhiata, le Casse Premio farebbero pensare a un nuovo modello di microtransazione. In realtà si tratta di oggetti interamente acquistabili con i crediti in-game, in modo da sfruttare i vostri guadagni accumulati durante le competizioni.

Queste casse possono contenere vari elementi cosmetici, Modifiche e abbigliamento per il pilota. Dal momento che in Forza Motorsport 7 avrete numerose occasioni con cui guadagnare nuovi crediti, con le Casse Premio avrete una buona opportunità per spenderli.

A cosa servono le Modifiche?

Come vi abbiamo anticipato, le Modifiche rientrano tra gli oggetti contenuti nelle Casse Premio, ma a cosa servono veramente? Si tratta di semplici carte che possono influenzare l'esperienza di gioco, per esempio alterando la manovrabilità della vostra auto o incrementando i guadagni a fine gara.

Ogni Modifica è accompagnata da una descrizione che ne spiega il comportamento, quindi vi basterà leggere il contenuto della carta per capire a cosa serve e quando sarà utile impiegarla.

La vostra collezione di auto giocherà un ruolo importante

Per la prima volta nella storia del franchise, in Forza Motorsport 7 le collezioni di automobili avranno un ruolo determinante nel sistema di progressione. Adesso il vostro profilo riceverà una valutazione per la vostra collezione, basata sulla quantità e sulla rarità delle vetture possedute.

Questo significa che avere un'ottima collezione migliorerà le ricompense ottenute quando si aumenta di livello. In parole povere, più auto possedete, e maggiore sarà la qualità delle auto che sbloccherete.

Tenete d'occhio il Venditore Specializzato

Dalla sezione Auto del menù principale potrete selezionare il Venditore Specializzato, una particolare vetrina in cui potrete acquistare vetture generalmente non ottenibili nel gioco principale. Dal momento che si tratta di proposte a tempo limitato, ogni veicolo sarà accompagnato da un timer a indicare il tempo residuo dell'offerta (di solito durano 8-10 giorni).

Dal momento che sono molto rare, queste auto possono incrementare notevolmente il valore della vostra collezione, con tutti i vantaggi che ne conseguono (di cui vi abbiamo parlato sopra). Il nostro consiglio, dunque, è quello di tenere costantemente d'occhio il Venditore Specializzato.