Forza Motorsport 7: le impressioni di Digital Foundry dalla Gamescom di Colonia

Gli esperti della testata di Digital Foundry hanno potuto mettere le mani sudurante ladi Colonia per una consueta analisi tecnica, e quello che si è visto negli oltre 800GB di video acquisiti suha soddisfatto i britannici.

Curiosamente viene evidenziato come l'anti-aliasing sulla nuova console di Microsoft risulti addirittura superiore a quello visto sulla versione per PC, anche se, precisano i giornalisti, potrebbe essere stata un'impressione data dalla diversità dei monitor in uso. Elogiato il sistema di meteo dinamico, che abbinato alla variazione dell'ora del giorno restituisce l'impressione di correre su tracciati realistici e vivi. Come annunciato da Turn 10 alla presentazione del titolo - e confermato da Digital Foundry - il framerate di 60fps rimane granitico in qualsiasi condizione.

Forza Motorsport 7 arriverà il 7 novembre su PC Windows 10 e Xbox One.