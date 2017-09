ha annunciato cheè entrato in fase Gold ed è quindi pronto per l'inizio della produzione di massa. Al tempo stesso, la casa di Redmond ha rivelato che la demo giocabile sarà pubblicata il 19 settembre su Xbox One e Windows 10.

La versione di prova permetterà di partecipare a tre diverse esperienze, guidando una Porsche 911 GT2 RS sul circuito di Dubai, Mercedes-Benz Tankpool in Italia e la Nissan NISMO GT-R LM sul tracciato del Nürburgring.

Forza Motorsport 7 sarà disponibile dal 3 ottobre su Xbox One e Windows 10, il gioco sarà ottimizzato per Xbox One X, la patch sarà pronta in tempo per il lancio della console, previsto per il 7 novembre.