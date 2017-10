Forza Motorsport 7 in HDR a confronto su Xbox One, PC e Xbox One S

Dopo aver espresso pareri positivi sul comparto tecnico del gioco, Digital Foundry ha pubblicato un video comparativo diinche mette a confronto il titolo su Xbox One, Windows 10 e Xbox One S.

Nel caso delle versioni Xbox One X e PC, il gioco è stato fatto girare in 4K mentre come sappiamo Xbox One S non supporta questa risoluzione, pur garantendo la piena compatibilità con i contenuti HDR. Per godere appieno del filmato, Digital Foundry consiglia di utilizzare Chromecast Ultra connesso a una TV 4K HDR oppure di utilizzare uno smartphone compatibile con questa tecnologia.

Ricordiamo che Forza Motorsport 7 è già disponibile su tutte le piattaforme citate, nella settimana di lancio il gioco ha debuttato al secondo posto della classifica software inglese.