Forza Motorsport 7: nuove immagini, svelati i contenuti delle edizioni limitate

Durante lo showcase pre-Gamescom,ha svelato ufficialmente i contenuti delle edizioni limitate di. Per l'occasione, la casa di Redmond ha pubblicato anche una nuova serie di screenshot visibili in calce alla notizia.

Di seguito, invece i contenuti delle Limited Edition di Forza Motorsport 7:

Forza Motorsport 7 Standard Edition (69.99 euro)

Questa edizione include il gioco completo e bonus digitali per Foza Motorsport 7 e Forza Horizon 3, disponibili in esclusiva per i preordini, tra cui l'Hoonigan Car Pack.

Forza Motorsport 7 Digital Deluxe Edition (89.99 euro)

La Deluxe Edition (in vendita solamente in formato digitale) include il gioco completo, contenuti bonus digitali per Forza Horizon 3 e Forza Motorsport 7, l'Hoonigan Car Pack, il Day One Car Pack e l'accesso VIP.

Forza Motorsport 7 Ultimate Edition (109.00 euro)

L'edizione Ultimate di Forza Motorsport 7 include tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition con l'aggiunta del Car Pass e dell'accesso anticipato, acquistando questa edizione sarà possibile iniziare a giocare dal 29 settembre, anzichè dal 3 ottobre, data di uscita del gioco.

Forza Motorsport 7 uscirà il 3 ottobre 2017 su Xbox One, Xbox One S e Windows 10, il gioco sarà ottimizzato per Xbox One X, un update gratuito verrà pubblicato il 7 novembre, data di lancio della console.