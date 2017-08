Arriva dal GameStop Expo di Las Vegas un nuovo video gameplay diche mostra lain azione sul circuito di Dubai, la stessa pista mostrata in occasione dell'E3 e della Gamescom di Colonia.

La demo in questione è stata giocata su Xbox One X, purtroppo però la qualità della compressione di Twitch non permette di vedere il gioco in azione in 4K e 60 fps. Ricordiamo che Forza Motorsport 7 sarà disponibile dal prossimo 3 ottobre su Xbox One, Xbox One S e Windows 10, il 7 novembre il gioco riceverà una patch con le ottimizzazioni per Xbox One X.