Forza Motorsport 7: la patch del day one pesa 50GB

Come riferiscono gli sviluppatori di, nuovo episodio dell'apprezzata serie automobilistica in arrivo su PC e Xbox One, richiederà il download di una patch del day one del peso di 50GB.

Il peso di questa patch piuttosto corposa si andrà ad aggiungere ai 45GB di spazio libero richiesti per l'installazione dei contenuti su disco (in versione Xbox One). Avviando il titolo privo di patch, si otterrà accesso soltanto parziale ai contenuti e alle modalità di gioco. Come spiega Turn10 sul blog ufficiale, questo è il titolo più vasto ed ambizioso della serie, qualitativamente e contenutisticamente parlando.

Forza Motorsport 7 sarà disponibile su PC e Xbox One a partire dal 3 ottobre. Recentemente, è stata svelata la lista degli achievement del gioco.