Forza Motorsport 7: prestazioni migliorate su PC con i nuovi driver GeForce

Come riportato da Dark Side of Gaming, imigliorano le prestazioni disu PC. Nello specifico, le performance migliorano particolarmente sul lato del framerate e con una schedaè possibil guadagnare fino a 20 fps.

DSOG ha effettuato un test installando i nuovi driver 387.92 WHQL per le schede NVIDIA, scoprendo che giocando a 1080p su una GeForce GTX 90 Ti è possibile registrare un aumento medio di 20 fps rispetto ai driver 385 e 386, indubbiamnte un buon risultato.

In linea generale, le schede AMD sembrano comunque comportarsi meglio con Forza Motorsport 7 su PC, in ogni caso la compagnia sta lavorando per ridurre al minimo i problemi e ottimizzare ulteriormente il gioco per le sue schede video.