Forza Motorsport 7: prime critiche su microtransazioni e casse premio

arriverà domani nei negozi, tuttavia in queste ore sono emerse alcune critiche al sistema di gestione delle casse premio e alle microtransazioni. In particolare è Ars Technica a sollevare il problema nella sua recensione.

Il sito descrive il sistema dei loot box come "Pay to Earn": all'interno delle casse premio sono presenti crediti in-game, personalizzazioni estetiche e mod utilizzabili per acquistare altre casse. In Forza Motorsport 7 le mod includono la disattivazioni di alcuni aiuti per la guida, in passato questa possibilità era disponibili solamente tramite il menu opzioni mentre adesso richiede una carta per essere utilizzata.

Per la testata, questo al momento non è un grande problema ma potrebbe diventarlo in futuro, quando verranno introdotte le microtransazioni con denaro reale. Infine, critiche per il pass VIP incluso nella Ultimate Edition: il bonus sui crediti è infatti disponibile solamente per 25 gare e non è illimitato, cosa che non viene chiarita adeguatamente sul retro della confezione.