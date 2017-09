Forza Motorsport 7: problemi di stuttering per la demo su PC

Disponibile da pochi giorni per il download, la demo disembra soffrire di alcuni problemi di stuttering su PC. Una situazione simile, si venne a creare anche con, poi risolta al meglio con un update: in questo caso, si scoprì che il gioco faceva carico su un solo core delle CPU utilizzate dai giocatori.

Presentando gli stessi sintomi, molti hanno pensato che il medesimo problema affliggesse la demo di Forza Motorport 7. Un'ipotesi in un primo momento confermata da Turn10:

"Alcuni utenti potrebbero notare che il gioco utilizza circa il 100% di uno dei core del loro processore. Questa è una dinamica prevista; facciamo girare intenzionalmente il gioco in questo modo così da minimizzare il più possibile l'input lag".

Un commento all'apparenza chiaro; la stessa Turn10, però, è intervenuta una seconda volta chiarendo la situazione alla testata di WccfTech.

"Forza Motorport 7 non è limitato nell'utilizzo di un singolo core. Sembra che ci sia stato un errore di comunicazione. Forza Motorsport 7 fa uso di tutti i cori presenti nei vostri sistemi, sia che si tratti di uno da 4 a 16 core, o a 7 core come nel caso di Xbox One".

Qualunque siano le cause, i problemi di stuttering permangono, quantomento nella demo del gioco. La speranza è che la versione definitiva del titolo automobilistico, attesa per il 3 ottobre, possa essere fruita al meglio dai giocatori PC e Xbox One.