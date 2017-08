Forza Motorsport 7: rivelati i requisiti di sistema su PC

Durante la Gamescom 2017,ha rivelato i requisiti di sistema per la versionedi, elencando nel dettaglio le richieste hardware per giocare a 720p, 1080p e in 4K. Scopriamoli insieme.

Di seguito vi elenchiamo i requisiti minimi, raccomandati, qualità ultra e notebook per la versione PC di Forza Motorsport 7:



Minimi

Risoluzione 720p

Framerate 30fps

RAM: 8GB

Intel CPU: Core i5-750

AMD CPU: FX-6300

Nvidia GPU: GT 740/GTX 650

AMD GPU: R7 250X

Video RAM: 2GB

Raccomandati

Risoluzione 1080p

Framerate 60fps

RAM: 8GB

Intel CPU: Core i5-4460

AMD CPU: FX-8350

Nvidia GPU: GTX 670/GTX 1050 Ti

AMD GPU: RX 560

Video RAM: 4GB

Qualità Ultra

Risoluzione 4K

Framerate 60fps

RAM: 16GB

Intel CPU: Core i7-6700K

AMD CPU: Ryzen 7 CPU

Nvidia GPU: GTX 1080

AMD GPU: RX Vega 64

Video RAM: 8GB

Notebook

Risoluzione 720p

Framerate 30fps

RAM: 8GB

Intel CPU: Core i5-6200U

Nvidia GPU: Intel HD 520

AMD GPU: Intel HD 520

Ricordiamo che Forza Motorsport 7 uscirà il 3 ottobre 2017 su Xbox One, Xbox One S e Windows 10, il gioco sarà ottimizzato per Xbox One X, un update gratuito verrà pubblicato il 7 novembre, data di lancio della console.