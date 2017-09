Forza Motorsport 7 sfreccia nel suo trailer di lancio

Nel mentre ci avviciniamo sempre più all'atteso debutto del gioco,ha pubblicato quest'oggi il trailer di lancio dedicato a, nuova edizione del titolo automobilistico sviluppato da

Protagonisti del filmato sono naturalmente i numerosi veicoli sportivi presenti nel parco auto del gioco (recentemente sono state svelate le ultime 117 vetture del roster).

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che Forza Motorport 7 sarà disponibile su PC e Xbox One a partire dal 3 ottobre 2017. Il gioco avrà una patch del day one del peso di 50GB; per tutti gli altri dettagli, vi invitiamo a consultare la nostra video anteprima.