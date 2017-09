Forza Motorsport 7: svelata la lista degli achievement

si avvicina sempre più al suo debutto su PC e Xbox One, e grazie al portale True Achievements apprendiamo oggi quali saranno gli obiettivi sbloccabili all'interno del nuovo titolo automobilistico sviluppato da

Come prevedibile, i giocatori potranno ricevere 1.000 punti Gamerscore in caso di ottenimento di tutti e 62 gli achievement presenti all'interno del gioco. Partendo dai compiti più semplici, come il completamento della prima gara in qualsiasi modalità, saremo in seguito incaricati di raggiungere obiettivi decisamente più complessi, come il collezionare un totale di 700 auto o sbloccare 100 tute da corsa. Qui, potete dare uno sguardo alla lista completa.

Forza Motorport 7 sarà disponibile su PC e Xbox One a partire dal prossimo 3 ottobre. Ricordiamo che dal 19 settembre sarà scaricabile una demo gratuita del gioco.