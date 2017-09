Forza Motorsport 7: trapelano online le prime recensioni, decisamente positive

arriverà nei negozi il prossimo 3 ottobre, nel frattempo però alcune testate internazionali hanno pubblicato la recensione del gioco. I primi pareri sul nuovo racing di Turn10 sono decisamente positivi e non lasciano spazio a molti dubbi riguardo la qualità della produzione.

Tra i primi voti troviamo quelli di Windows Central (10/10), Somos Xbox (98/100) e Attack of the Fanboy (90/100) mentre Polygon e GameSpot USA si esprimono con giudizi positivi, pur essendo le recensioni ancora work in progress. Su Metacritic non è ancora presente una media voto, in ogni caso l'accoglienza riservata al gioco è per ora molto positiva.

Forza Motorsport 7 uscirà il 3 ottobre su Xbox One e Windows 10, al lancio di Xbox One X sarà disponibile una patch che ottimizzerà il gioco per la nuova piattaforma Microsoft.