Forza Motorsport 7: vendite retail inferiori a quelle di Forza 6 nel Regno Unito

Come riportato a inizio settimana,ha debuttato al secondo posto della classifica software inglese, non riuscendo a scalzaredal podio.

Il nuovo racing di Microsoft sta comunque registrando buoni numeri, sebbene le vendite retail al lancio nel Regno Unito siano inferiori rispetto a quelle registrare da Forza Motorsport 6 nel 2015.

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net sono vari i fattori che hanno contribuito a questo calo (non meglio precisato) relativo al mercato retail, in particolar modo il sito punta il dito su Forza Horizon 3, titolo uscito a settembre 2016 e che attualmente occupa la terza posizione della classifica UK.

Forza Horizon 3 è tornato da qualche settimana sui gradini più alti del podio grazie alle numerose offerte dei rivenditori e al bundle con Xbox One S, offerto a prezzi molto convenienti da varie catene locali. FH3 viene percepito dai consumatori come un gioco ancora attuale e continuare ad occupare i primi posti della classifiche di vendita di tutto il mondo, nelle prossime settimane vedremo l'andamento delle vendite di FM7 sul mercato britannico.

Ricordiamo che GFK Chart-Track tiene in considerazione unicamente le copie vendute nei negozi mentre i download non sono conteggiati. Il mercato digitale ha avuto una notevole espansione rispetto al 2015 (anno di lancio di Forza Motorsport 6) e molti consumatori potrebbero aver deciso di scaricare il gioco da Xbox Store (anche in virtù del supporto Xbox Play Anywhere) anzichè acquistarlo in formato fisico.