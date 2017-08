Forza Motorsport 7: la versione Xbox One X supporterà il cube mapping

Bill Giese, Creative Director presso, ha spiegato in una recente intervista ai microfoni di Official Xbox Magazine che su Xbox One Xgodrà di una feature grafica che non sarà presente nella versione Xbox One.

Si tratta del cube mapping dinamico, che garantirà una migliore resa visiva delle auto nell'ambiente circostante. Questa tecnica renderizza sei differenti texture per ogni frame (invece di una), dunque necessita di un certo quantitativo di potenza non disponibile nella versione standard della console di Microsoft. L'illuminazione dinamica e l'HDR, invece, saranno supportati anche su Xbox One. Forza Motorsport 7 uscirà il 3 ottobre 2017 su Xbox One e Windows 10.