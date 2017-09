Forza Motorsport 7: Video Recensione del nuovo Racing Sim di Turn10

Finalmente abbiamo provato a fondo, il nuovo capitolo della simulazione automobilista diin arrivo il 3 ottobre su. In cima alla notizia trovate la nostra Video Recensione del gioco.

Forza Motorsport 7 si posiziona in pole position tra le esclusive Microsoft di questo autunno. Al netto di un solido modello di guida e di una corposa mole di contenuti, il corsistico di Turn10 non rappresenta però una netta evoluzione rispetto ai precedenti episodi, bensì un capitolo che racchiude in sé tutte le conquiste tecniche e ludiche della saga. Da segnalare gli ottimi risultati visivi ottenuti su Xbox One X, dove il gioco riesce a supportare la risoluzione 4K nativa.

Forza Motorsport 7 sarà disponibile in esclusiva su Xbox One e Windows 10 a partire dal 3 ottobre.