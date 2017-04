Forza Motorsport su Xbox Scorpio raggiunge i 4K nativi a 60fps stabili

Durante la sua visita negli studi di Redmond, Digital Foundry ha potuto assistere ad una dimostrazione del ForzaTech - engine che muove i racing di Turn 10 e Playground Games - sul nuovo hardware di Xbox Scorpio. Il risultato è un porting di Forza Motorsport in 4K nativi a 60fps.

Ancora più sorprendente risulta l'utilizzo della GPU, che come potete vedere dall'immagine allegata alla notizia non raggiunge nemmeno il 70%. Questo dato è stato registrato sul circuito del Nürburgring con il massimo numero di vetture presenti a schermo e asset con risoluzione 4K: un vero e proprio stress test per il motore grafico. In aggiunta, Chris Tector, software architect di Turn 10 Studio, ha dichiarato che il risultato è stato ottenuto in soli due giorni di lavoro. La rapidità con la quale sono state raggiunte tali prestazioni permetterà al team di concentrarsi maggiormente sulla qualità visiva dei loro prossimi titoli.