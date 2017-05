FoxNext è al lavoro su un FPS multiplayer in VR basato su Alien

Dopo, sembrerebbe che un nuovo gioco in Realtà Virtuale basato sull'universo dell'omonimo film fantascientifico diretto da Ridley Scott sia in dirittura d'arrivo.

FoxNext, casa di sviluppo formatasi recentemente come sussidiaria di Fox Entertainment Group, ha infatti confermato di essersi messa al lavoro per realizzare un FPS multiplayer in VR ispirato ad Alien. "Abbiamo un'incredibile proprietà con Alien, possiamo davvero costruire qualcosa che possa ridefinire il genere", le parole di Salil Metha, presidente di FoxNext. "In giro c'è sempre così tanta innovazione con cui poter dare forma allo storytelling interattivo, e per questo abbiamo fondato una divisione incentrata sui giochi, sulla VR e sull'intrattenimento location-based".

Il titolo è già stato testato tramite il Samsung Gear VR, ma in futuro sarà compatibile anche con altri dispositivi. Rimanete sulle nostre pagine per tutti i futuri aggiornamenti sul nuovo titolo VR dedicato ad Alien.