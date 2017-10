Francesco Fossetti parla de L'Ombra della Guerra oggi alle 12:30 su RunRadio!

Nuovo appuntamento con la rubricasu! Per l'occasione, oggi (lunedì 9 ottobre) alle 12:30 Francesco Fossetti sarà ospite del programma per parlare de, in arrivo domani nei negozi.

Uno spazio di approfondimento dedicato al mondo di videogiochi, in programma ogni lunedì alle 12:30 sulle frequenze web di RunRadio, per maggiori informazioni su Press Start vi rimandiamo alla pagina Facebook di RunRadio, dove troverete anche i link per l'ascolto in streaming.

Francesco Fossetti sarà in onda oggi dalle 12:30 e tornerà in diretta la prossima settimana per parlare di uno dei giochi horror più attesi della stagione. Vi invitiamo a sintonizzarvi su RunRadio per non perdervi l'intervento di Francesco.