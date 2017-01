Francis Ford Coppola annuncia il videogioco di Apocalypse Now

Il noto registae American Zoetrope (studio cinematografico fondato da George Lucas e Francis Coppola stesso) hanno annunciato l'arrivo dell'adattamento videoludico dell'acclamato film

Su Kickstarter è apparsa la pagina dedicata alla raccolta fondi per la realizzazione del videogioco di Apocalypse Now; il titolo sarà diretto da Montgomery Markland (lead producer di Torment e Wasteland 2), e scritto da Rob Auten (lead writer di capitoli delle serie di Gears of War, Battlefield e Far Cry). Il gioco si propone come un "immersivo e psichedelico RPG horror", e vedrà anche la collaborazione di designer, director, e writer di rinomati titoli quali Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwinter Nights 2 e ancora altri.

Francis Coppola si dichiara entusiasta nell'iniziare questo nuovo progetto, e soprattutto di sfruttare le potenzialità uniche del medium videoludico: "Ho visto crescere in maniera significativa il modo in cui i videogiochi riescono a raccontare delle storie, e sono entusiasta di esplorarne le possibilità per proporre Apocalypse Now per una nuova piattaforma e una nuova generazione".

Se voleste supportare il progetto, potete farlo direttamente sulla sua pagina Kickstarter. Nel mentre la campagna di crowdfunding ha già raccolto $8,779, l'obiettivo finale è quello di raggiungere quota $900,000.