Friday the 13th: la campagna single player non conterrà elementi narrativi

A pochi mesi dal suo debutto,si appresta a ricevere la modalità per giocatore singolo, caratteristica richiesta a gran voce dai fan del gioco. Tuttavia, come confermato da, il single player non offrirà elementi narrativi.

Il comunicato è stato diffuso dalla stessa software house tramite il suo blog ufficiale, lasciando i fan con l'amaro in bocca. La nuova modalità proporrà invece una serie di sfide a la Hitman, dove i giocatori avranno una serie di bersagli da eliminare in modi specifici on con l'utilizzo di determinate armi. Secondo Gun Media, infatti, la componente narrativa della serie cinematografica Friday the 13th non è stata un fattore rilevante.

Per concludere, lo studio ha annunciato che a breve sarà disponibile una modalità offline che metterà i giocatori nei panni di Jason Voorhees, mentre i campeggiatori saranno controllati dall'intelligenza artificiale.