Friday the 13th: The Game: l'aggiornamento di domani introdurrà nuovi contenuti

Nella giornata di domani,pubblicheranno un importante aggiornamento per. Oltre agli immancabili bufix e correzioni, il gioco godrà di una nuova mappa, una skin per Jason e una nuova vittima.

Tra i nuovi contenuti spicca sicuramente la mappa, ispirata alla casa di Jarvis House vista per la prima volta nella pellicola Friday the 13th: The Final Chapter. Si tratta della prima mappa che viene aggiunta nel survival horror; in precedenza, erano state implementate versioni più piccole delle location già presenti.

L'aggiornamento di Friday the 13th: The Game è atteso domani su PC, Xbox One e PlayStation 4. In allegato alla notizia vi proponiamo le prime immagini della nuova mappa.