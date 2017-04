La scorsa settimana,ha annunciato chesarà disponibile dal 26 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, oggi il team ha però chiarito che inizialmente il gioco includerà al lancio solamente la modalità multigiocatore.

Inizialmente, il progetto non includeva alcuna campagna in singolo ma il grande successo ottenuto su Kickstarter ha permesso al team di trovare il denaro necessario per sviluppare una modalità single player, la quale però non sarà pronta in tempo per la pubblicazione.

Lo Story Mode farà la sua comparsa durante l'estate e riprenderà gli eventi narrati in film come Venerdì 13 Parte VII, Venerdì 13 Parte VIII, Jason X e Jason va all'Inferno.