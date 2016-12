Friday the 13th The Game: la closed beta è prolungata fino al 25 dicembre

hanno annunciato che la closed beta di, accessibile a chi ha pre-ordinato il titolo, non terminerà più oggi, 23 dicembre, bensì alle 23:59 del 25 dicembre.

Il motivo del prolungamento è dovuto al fatto che le ultime fasi della beta sono state afflitte da alcuni problemi tecnici, motivo per il quale lo sviluppatore ha deciso di intervenire. "Il team ha deciso di fare un regalo per tutti quelli che ci hanno supportato tramite l'inestimabile feedback, tanto gameplay e grande comunicazione!", le dichiarazioni di Illfonic.

Ricordiamo che Friday the 13th The Game arriverà nella primavera del 2017 per PC, PS4 e Xbox One. Recentemente il titolo è tornato a mostrarsi con 17 minuti di gameplay.