Friday the 13th: The Game esce in versione retail venerdì 13 ottobre

Già disponibile in versione digitale su PC e console,uscirà in edizione fisica venerdì 13 ottobre; una data scelta non proprio a caso da parte del publisher

La versione retail è prevista solo per PlayStation 4 e Xbox One, ed includerà al suo interno due componenti aggiuntivi da sbloccare in-game: la skin Bloody Jason e il Counselor Clothing Pack, al cui interno sarà compreso del vestiario da utilizzare in partita.

Friday the 13th: The Game arriverà su PS4 e Xbox One in versione fisica il prossimo 13 ottobre al prezzo di 39,99 euro. In cima all'articolo trovate un nuovo trailer pubblicato di recente da Gun Media.