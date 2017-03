In occasione del PAX East 2017, lo sviluppatoreha pubblicato un nuovo trailer per, mostrando nuove location, il nuovo modello poligonale die ovviamente nuove esucuzioni e kill brutali. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il modello di Jason Voorheese è basato sugli eventi narrati nel film Friday the 13th: Jason Goes to Helland (potete apprezzarne un primo piano nell'immagine proposta in basso). Ricordiamo che Friday the 13th The Game arriverà nella primavera del 2017 su PC, PS4 e Xbox One. Se volete farvi un'idea sul gioco potete gustarvi un recente video con 17 minuti di gameplay.

Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.