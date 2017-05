Friday The 13th The Game: riscontrati problemi con i server, bug e crash

è stato pubblicato venerdì scorso, tuttavia il lancio non sembra essere stato particolarmente positivo. Nelle scorse ore, molti utenti hanno lamentato problemi con i server, gravi bug e crash continui del gioco.

Nello specifico, gli utenti segnalano l'impossibilità di collegarsi ai server e la ridotta stabilità del gioco, particolarmente soggetto a crash imprevisti anche su configurazioni che superano di gran lunga i requisiti consigliati. Presenti anche bug grafici e tecnici, inoltre anche il gameplay sembra presentare meccaniche e abilità decisamente sbilanciate.

Secondo i primi report, sarebbero molti i giocatori che avrebbero richiesto il rimborso, gli sviluppatori dal canto loro hanno dichiarato di essere al corrente della situazione e stanno lavorando per risolvere i principali problemi segnalati dalla community. Non è chiaro se questo influenzerà i lavori sulla campagna single player, attualmente prevista per l'estate.