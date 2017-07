Friday The 13th The Game: sviluppatori accusati di aver abbandonato il gioco

, team responsabile di, è finito sotto l'occhio del ciclone: i clienti hanno accusato la società di aver abbandonato il progetto per dedicarsi allo sviluppo di, ipotesi però smentita dal fondatore dello studio.

Il team ha risposto alle accuse con un Tweet e il responsabile della compagnia ha diffuso un messaggio tramite le pagine di Eurogamer.net: "Illfonic non ha assolutamente abbandonato Friday The 13th The Game. La maggior parte degli studi indipendenti lavora su più progetti in contemporanea e noi non facciamo eccezione, si tratta di manovre fondamentali per la sopravvivenza dello studio. Lo sviluppo di Dead Alliance è iniziato persino prima di quello del gioco di Jason, il successo di Friday The 13th ci ha permesso di aumentare lo staff e attualmente Illfonic può contare su 30 dipendenti fissi, inoltre abbiamo aperto un secondo ufficio dedicato al supporto tecnico e alle operazioni di manutenzione."

Nonostante Illfonic sia impegnata nello sviluppo di Dead Alliance, Friday The 13th The Game non verrà abbandonato, al momento però non ci sono dettagli riguardo l'arrivo di nuovi contenuti.