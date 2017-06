Friday The 13th The Game: Video Recensione del gioco di Venerdì 13

possiede sulla carta una formula davvero interessante, nonché dotata di enormi potenzialità. Il tutto è però rovinato da uno sbilanciamento troppo marcato, da una realizzazione tecnica imbarazzante e da un netcode completamente instabile.

Considerando il fatto che si tratta di un titolo basato solo sul suo comparto multiplayer, la debolezza dell'infrastruttura online è un problema molto grave, che impedisce il corretto funzionamento della produzione. In attesa di una campagna singleplayer, la cui uscita è prevista durante l'estate, quindi, al momento non possiamo purtroppo far altro che sconsigliare l'acquisto del gioco anche ai più grandi estimatori della serie cinematografica. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Friday The 13th the Game.