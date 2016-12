Frog Fraction 2 compare all'interno di un altro titolo

Dopo tre anni, 2.571 finanziatori e $72.107 raccolti, la campagna Kickstarter per Frog Fraction 2 - seguito di Frog Fraction, popolarissimo flash game uscito nel 2012 - ha dato i suoi frutti, ma in un modo non convenzionale. Il titolo è infatti giocabile solo all’interno di un altro: Glittermitten Grove, disponibile su Steam.

Al raggiungimento dell’obbiettivo sul noto sito di crowdfunding, il designer James Crawford ha intrapreso un’elaborato ARG coinvolgendo numerosi altri giochi e diversi indizi sofisticati che hanno finalmente indirizzato i giocatori alla scoperta del prodotto finale. L’iniziativa ha portato addirittura a momenti di euforia, trasformando la ricerca del gioco in un meme su internet: il noto sito di social news reddit, è stato infatti popolato da numerosi giocatori che, ad ogni nuova release su Steam, si domandassero se quel gioco fosse, o contenesse, Frog Fraction 2.

Il misterioso seguito è stato infine scoperto all’interno di Glittermitten Grove, un side-scrolling con elementi strategici che offre diversi accessi a Frog Fraction 2: il modo più semplice è quello utilizzare i fuochi d’artificio per scavare nel terreno fino a trovare una porta dietro alla quale si cela il gioco.