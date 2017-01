From Software lavora a grandi progetti per il 2017

In attesa del secondo DLC di, che dovrebbe teoricamente chiudere definitivamente la saga action RPG ideata da Hidetaka Miyazaki, i responsabili dihanno recentemente confermato durante un'intervista a 4Gamer di essere al lavoro su dei nuovi grandi progetti per il futuro.

Come riportato da GamingBolt, la compagnia avrebbe intenzione di lanciare i propri nuovi titoli già nel 2017, sebbene non sia stato divulgato alcun dettaglio più specifico al riguardo. Al momento, sappiamo per certo che la software house è impegnata su un nuovo capitolo di Armored Core, e molti sospettano che negli studi di From Software stia prendendo forma anche Bloodborne 2. Nel mentre i fan continuano a chiedere a gran voce una versione remastered di Demon's Souls uscito su PS3, Miyazaki ha ribadito a più riprese di voler intraprendere nuove strade, creando delle nuove IP che possano galvanizzare nuovamente lo studio giapponese.

Voi cosa vi aspettate dal futuro di From Software?