From Software è al lavoro su un nuovo action-RPG dark fantasy?

ha sancito la chiusura della saga di, ma sembrerebbe chesia ancora intenzionata a produrre altri action-RPG dallo stile dark fantasy.

Sul sito web di Silicon Studio, è recentemente apparso un annuncio di una non meglio specificata compagnia in cerca di un designer 2D per un lavoro temporaneo su un action-RPG dark fantasy in 3D rivolto alle home console.

Come già accennato, l'annuncio è in forma anonima, ma è importante notare un dettaglio: la sede centrale della software house dista sette minuti dalla stazione di Sasazuka, sulla Linea Keiō di Tokyo. Ebbene, come anche specificato sul proprio sito ufficiale, le coordinate ci portano proprio al nome di From Software.

Come fatto notare da DualShockers, il fatto che si tratti di un lavoro temporaneo potrebbe lasciare intendere che la compagnia sia già ad un buon punto nella fase di sviluppo del suo nuovo gioco, e che stia cercando collaboratori per rifinire e rimpolpare gli asset di gioco (in questo caso si parla di texture per personaggi e ambientazioni).

A questo punto si potrebbe speculare sul possibile arrivo di un seguito dell'apprezzato Bloodborne, oppure di una IP completamente originale. Tuttavia, ci teniamo a specificare che nulla di quanto riportato è confermato ufficialmente. Non ci resta quindi che attendere che From Software sveli ufficialmente i suoi progetti futuri. Voi cosa vi aspettate dopo la chiusura della saga di Dark Souls?