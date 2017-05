From Software sta cercando personale per un nuovo GDR dalle tinte dark?

Con il rilascio dil'avventura diè giunta al termine, ma stando ad alcune indiscrezioni sembra chesia alla ricerca di un motion designer per la realizzazione di un nuovo GDR fantasy dalle tinte dark. Di cosa potrebbe trattarsi?

Il blog giapponese Game Kana ha scoperto di recente un nuovo annuncio di lavoro per un motion designer, pubblicato in forma anonima da una compagnia ubicata a sette minuti dalla stazione di Sasazuka, sulla Linea Keiō di Tokyo, coordinate che coincidono con gli uffici di From Software. Il candidato ideale dovrebbe curare le animazioni dei personaggi in 3D Studio Max e la gestione della telecamera, per la realizzazione di un nuovo GDR dalle tinte Dark. Un annuncio simile è stato pubblicato dalla stessa compagnia anonima poche settimana fa, in quel caso per la ricerca di un artista 2D.

A questo punto si potrebbe speculare sul possibile arrivo di un seguito dell'apprezzato Bloodborne, oppure di una IP completamente originale: voi cosa vi aspettate da From Software, nel caso i rumor si rivelassero veri?