Frostpunk: il nuovo gioco degli autori di This War of Mine rinviato al 2018

La software huose polacca, già nota e apprezzata per il precedente lavoro su, ha annunciato che il suo nuovo titolo survival,, arriverà soltanto nel corso del 2018, e non più entro la fine dell'anno corrente come inizialmente previsto.

Tra le motivazioni dietro questa scelta, vi è la volontà di supportare al lancio il maggior numero di localizzazioni possibili (purtroppo, la lingua italiana non è prevista al momento), e di realizzare un'edizione retail da accompagnare inoltre con una collector's edition in tiratura limitata: tutto lavoro che richiede del tempo extra.

Frostpunk è ora atteso su PC nel corso del 2018. A questo indirizzo potete dare uno sguardo ad un video gameplay.