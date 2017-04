Frostpunk: primo trailer del nuovo gioco degli autori di This War of Mine

è il nuovo gioco di, team polacco salito alla ribalta con i titoli della serieper smartphone e con. Oggi, lo studio ha pubblicato il trailer di debutto del gioco.

Di seguito, la sinossi del gioco: "In un mondo completamente congelato, l'uomo ha sviluppato una tecnologia basata sull'utilizzo del vapore per poter combattere il freddo. La società si rivela inefficace e ha bisogno di cambiare affinchè le persone spravvivano. Cosa significa? Cosa succede quando la moralità si scontra con la sopravvivenza? Pensate a come il desiderio innato della sopravvivenza possa cambiarci alla fine, farci diventare peggiori, migliori, più forti o più deboli, più o meno umani..."

Frostpunk arriverà nel corso del 2017 su piattaforme ancora da annunciare, maggiori dettagli dovrebbero arrivare durante l'estate.