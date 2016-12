Fruit Ninja disponibile ora su PlayStation VR

ha annunciato cheuscirà presto anche su PlayStation VR, dopo essere già stato lanciato su HTC Vive e Oculus Rift. La versione per il visore Sony non dovrebbe avere caratteristiche extra o contenuti aggiuntivi rispetto alle edizioni già in commercio. [Aggiornata]

Recentemente, il sito ExoPhase ha pubblicato l'elenco dei trofei di Fruit Ninja VR, facendo quindi pensare a un lancio imminente, non è escluso che il gioco possa uscire nel corso di questa settimana, giusto in tempo per Natale, o comunque entro fine anno. Restiamo in attesa di scoprire la data di uscita della versione VR di Fruit Ninja, uno dei titoli mobile più acclamati degli ultimi anni.



Aggiornamento ore 14:35 - Fruit Ninja VR è ora disponibile sul PlayStation Store al prezzo di 16,99 euro.