Dopo il suo debutto suè ora disponibile anche per i dispositivi. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo story trailer: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Full Throttle Remastered si presenta come la riedizione dell'omonima avventura grafica di Lucas Arts uscita nel 1995: il remaster include grafica e sonoro aggiornati, un sistema di controllo rivisto e corretto e il commento degli sviluppatori. Per i più nostalgici, inoltre, il gioco permetterà di passare dalla nuova veste grafica a quella classica in tempo reale.

Full Throttle Remastered è ora disponibile per i dispositivi iOS al prezzo di 5,49 euro.